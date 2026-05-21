Veglia ecumenica di Pentecoste il 23 maggio al Santuario della Madonna di Trapani 

“Il dono delle lingue del Cenacolo rinnova in noi l’impegno di preghiera perché tutti i popoli della terra superino il dramma delle divisioni e si adoperino per costruire una pace piena e per rinsaldare i vincoli di fraternità”. È l’invocazione che si leverà dalle Chiese in Italia in occasione della Pentecoste. A Trapani questa solennità così importante sarà vissuta in una dimensione corale e plurale e sarà condivisa con cristiani di altre chiese proprio per manifestare il segno di unità nella diversità che il dono dello Spirito rappresenta per i cristiani. La veglia si terrà presso il Santuario della Madonna di Trapani inizio ore 19) e insieme alla comunità ecclesiale diocesana saranno presenti rappresentanti della Parrocchia Ortodossa Romena San Leone Vescovo di Catania, della Chiesa Evangelica Valdese di Trapani e Marsala, della Chiesa Fede Cristiana Italia e della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.

“La celebrazione ecumenica di Pentecoste si inserisce nel percorso di dialogo, fraternità e corresponsabilità promosso dalla Diocesi di Trapani – dice Francesca Messina direttrice dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo – nella consapevolezza che la testimonianza cristiana, oggi più che mai, è chiamata a rendere visibile la comunione, superando divisioni e costruendo relazioni fondate sul Vangelo, sulla pace e sull’accoglienza reciproca”.