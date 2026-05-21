A Campobello maxi operazione nella casa e nello studio di un’avvocata, difese Messina Denaro

Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia – pare a volto coperto e in tenuta da maxi operazione – hanno effettuato una serie di perquisizioni nell’abitazione di un’avvocata di Campobello di Mazara, scomparsa nei mesi scorsi. La professionista, in passato, aveva assunto la difesa del boss Matteo Messina Denaro e di alcuni soggetti accusati di favoreggiamento nei confronti del capomafia. Le attività investigative si sono poi estese anche allo studio legale della donna, oggi gestito dal figlio. Le operazioni vengono eseguite alla presenza del pubblico ministero Gianluca De Leo. Al momento, il figlio dell’avvocata non risulta indagato.