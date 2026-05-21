Basket: si chiude il Campionato di serie C della Virtus Trapani

Termina in gara 2 delle semifinali play‑off il cammino dell’Automondo Virtus Trapani nel campionato di Serie C. Una sconfitta che chiude la stagione, sì, ma non cancella ciò che questa squadra ha costruito, partita dopo partita, in un’annata che resterà impressa nella memoria di chi l’ha vissuta da dentro e da fuori. È stata una stagione esaltante, intensa, spesso complicata, in cui la formazione trapanese non ha mai abbassato lo sguardo. Davanti agli infortuni, alle rotazioni ridotte, alle difficoltà che avrebbero potuto piegare chiunque, la Virtus ha risposto sempre allo stesso modo, restando in piedi e unita da squadra vera. Così sono stati centrati, uno dopo l’altro, tutti gli obiettivi prefissati. Ieri l’Alfa Catania ha conquistato la vittoria per 56‑66, assicurandosi l’accesso alla finale in cui in palio c’è il salto in Serie B Interregionale. Un traguardo meritato per loro, ma che non toglie nulla a quanto Trapani ha saputo esprimere sul parquet. Per i trapanesi non c’è spazio per rimpianti. Ogni volta che la stagione ha chiesto una risposta, la Virtus l’ha data. Anche nell’ultimo atto, anche quando le energie erano al limite, anche quando il tabellone non ha sorriso. L’ultimo match dell’anno è stato lo specchio perfetto di questa squadra. Una squadra che ha saputo trasformare le difficoltà in benzina, e che chiude il campionato con la consapevolezza di aver costruito qualcosa che va oltre il risultato.

Valerio Napoli, coach della Virtus Trapani, ha dichiarato: «I ragazzi sono stati encomiabili. Nonostante le assenze siamo riusciti a mettere seriamente in difficoltà Catania. Non parlo quasi mai degli arbitri, ma il metro è stato chiaramente sfavorevole. Detto questo, voglio ringraziare i miei uomini. Hanno dato tutto. Abbiamo dimostrato che, pur con cinque infortunati, siamo stati in grado di giocare alla pari con una squadra che resta la favorita per la vittoria del campionato. Da questo risultato ripartiremo in vista della prossima stagione. Adesso ci prenderemo un weekend di riposo. È stato un campionato lungo, intenso, a tratti estenuante. La base per costruire la prossima Serie C c’è. Cercheremo di inserire qualche giocatore per aumentare le rotazioni e avvicinarci ulteriormente al livello del semiprofessionismo. Quest’anno i ragazzi hanno fatto più del loro dovere. Ognuno ha fatto sacrifici per rendere al massimo. È un gruppo dal cuore enorme, capace di lottare fino all’ultimo secondo. Prima, però, sarà necessario confrontarci con la società per definire l’organizzazione futura».