A tre giorni dalle elezioni a Marsala Salvini, Craxi e Provenzano

Nuovi appuntamenti a Marsala in vista delle Amministrative. Ormai siamo agli sgoccioli, si vota il 24 e 25 maggio. Matteo Salvini sarà oggi, giovedì 21 maggio, in Sicilia prima a Marsala e poi Agrigento. Il leader della Lega a Capo Boeo sosterrà la candidatura a sindaco di Giulia Adamo in una manifestazione che si terrà alle ore 13.30 presso le saline Genna. Sempre oggi sarà a Marsala Bobo Craxi, componente della segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano. Alle ore 17.15 Craxi si recherà al comitato elettorale di M5S e PSI, sito in Marsala, nella via XI Maggio 127, ove incontrerà la candidata sindaca Andreana Patti e si intratterrà con i candidati di “Avanti Marsala PSI” al consiglio comunale, della lista in condivisione con il Movimento 5 Stelle; a seguire avrà luogo una “passeggiata socialista” per le vie del centro di Marsala, nella cui occasione Craxi avrà modo di salutare cittadini e commercianti marsalesi; alle 19, infine, Craxi terrà un comizio elettorale, non a caso nella piazza “Giacomo Matteotti” (porta Mazara), deputato socialista brutalmente assassinato il 10 giugno 2024 da squadristi fascisti.

Altro appuntamento di giornata è quello con il deputato Peppe Provenzano, per un momento di confronto e partecipazione a sostegno di Andreana Patti e della squadra del Partito Democratico. Alle 18 gli esponenti partiranno da Porta Garibaldi per una passeggiata nel centro storico: ascolteremo cittadini, commercianti e residenti, perché il cambiamento parte dal dialogo vero; alle 19 ci ritroveremo a “U Jardino di Assud”, in piazza San Francesco, per condividere idee, proposte e visione per il futuro di Marsala.