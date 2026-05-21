Marsala accoglie Matteo Salvini: Porto, infrastrutture, Ponte, immigrazione al centro. VIDEO

Matteo Salvini è arrivato alle Saline Genna di Marsala accompagnato da una schiera di forze dell’ordine, guardie del corpo e rappresentanti nazionali e regionali del suo partito, la Lega, che a Capo Boeo sosterrà la candidatura a sindaco dell’ex onorevole Giulia Adamo. A suo fianco, il commissario provinciale della Lega Eleonora Lo Curto, il segretario regionale Nino Germanà e l’assessore regionale Mimmo Turano, oltre che a diversi esponenti nazionali e locali della Lega, tra cui Giacomo Pipitone, commissario del partito a Marsala. Tra i temi affrontati quello dell’aeroporto, con la Lo Curto a ricordare che l’impulso all’apertura ai voli civili fu dell’allora presidente della Provincia di Trapani Giulia Adamo. Salvini è arrivato con un volo Ryanair da Bergamo e ha apprezzato uno scalo vicino la città. “Il Porto di Marsala è l’obiettivo da raggiungere e con l’Amministrazione Adamo e il supporto di Matteo Salvini”, hanno detto Nino Germanà e Eleonora Lo Curto, nell’intervento introduttivo. Salvini non ha fatto promesse, se non quello di lavorare perchè “c’è tempo, ci sono 5 anni”. E poi ancora parole sul Ponte dello Stretto, sull’opposizione alle trivelle all’interno delle acque dello Stagnone, sulla sinistra che pensa di possedere “le uniche intelligente in ogni campo”, che invece sono quelli della Lega “i razzisti, i fascisti…”. Sul referendum parole forti: “Tutti i lavoratori che sbagliano pagano, tranne loro, i magistrati”. Ed ha ricordato i 6 anni da imputato nel processo Open Arms – quando fermò la nave ONG con a bordo i migranti al largo di Trapani – poi assolto: “Non confondiamo i nostri nonni partiti con le valigie che hanno dovuto faticare per trovare lavoro senza un reddito di cittadinanza, senza un aiuto concreto. E se sbagliavano pagavano. Noi non siamo per fare entrare tutti, chi sbagli deve pagare”. E sulle prossime elezioni politiche 2027, la Lega si dice pronta…

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