Trapani ricorda le vittime della strage di Capaci alla Basilica dell’Annunziata

In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, nell’ambito della Giornata della Legalità, giovedì 22 maggio alle ore 19.15 la Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani ospiterà un momento di riflessione tra pensieri e musica dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. L’iniziativa si svolgerà nella storica chiesa trapanese, bene appartenente al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, e rappresenterà un’occasione per rinnovare il ricordo delle vittime della mafia attraverso testimonianze, parole e musica.

La serata sarà caratterizzata dagli interventi del magistrato Bernardo Petralia e di don Antonino Adragna, cappellano della Polizia di Stato, accompagnati dalle note dei “Preludi corali di Johann Sebastian Bach”, eseguiti dal maestro Leonardo Nicotra, organista titolare del Santuario Basilica Maria SS. Annunziata. L’evento è promosso dalla Prefettura di Trapani, dalla Diocesi di Trapani, dai Tribunali di Trapani e Marsala, dalle Procure della Repubblica di Trapani e Marsala, dalla Questura, dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza.