Lavori in via Ammiraglio Staiti, UIL Trapani: “Servono interventi urgenti per i lavoratori”

La UIL di Trapani interviene sui disagi legati ai lavori in corso in via Ammiraglio Staiti, arteria strategica per il centro storico e l’area portuale della città. Pur esprimendo apprezzamento per gli interventi di riqualificazione urbana e per il progetto del sistema BRT, il sindacato lancia l’allarme sulle difficoltà che centinaia di lavoratori e pendolari stanno affrontando quotidianamente. A sottolinearlo è il segretario generale della UIL Trapani, Tommaso Macaddino, che evidenzia come la gestione della mobilità durante il cantiere stia creando notevoli criticità per impiegati, personale scolastico, commercianti e operatori della ristorazione.

Lavori sì ma anche tutela dei cittadini

“Non mettiamo in discussione la bontà dei lavori – afferma Macaddino – che riteniamo necessari per lo sviluppo e il decoro della città. Tuttavia, un cantiere di queste dimensioni in una zona così delicata avrebbe dovuto essere accompagnato da una pianificazione adeguata della mobilità”. Secondo il sindacato, continuano ad arrivare segnalazioni di forti disservizi: fermate storiche del trasporto pubblico soppresse senza indicazioni temporanee chiare, carenza di informazioni tempestive per gli utenti e traffico congestionato che rende difficile raggiungere il posto di lavoro in orario.

Le criticità segnalate

Tra le criticità segnalate anche lo stop al rilascio e al rinnovo degli abbonamenti per le strisce blu nella Zona C, situazione che starebbe aggravando ulteriormente le difficoltà di chi ogni giorno deve recarsi nel centro cittadino. “A rendere tutto ancora più complicato – prosegue Macaddino – è il fatto che il trasporto pubblico, almeno al momento, non rappresenta un’alternativa realmente efficiente per molti lavoratori”. La UIL Trapani, oltre alla denuncia, propone l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’Amministrazione comunale e l’ATM per individuare soluzioni rapide ed efficaci. “Chiediamo un impegno concreto – conclude il segretario della UIL – perché i lavoratori non possono diventare l’anello debole della trasformazione urbana. Serve garantire condizioni adeguate di accesso al centro storico durante tutta la durata dei lavori”.