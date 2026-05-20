Borghi dei Tesori Fest arriva a Partanna tra sapori, storia e tour nel Belice ￼

Partanna sarà protagonista del terzo e ultimo weekend del Borghi dei Tesori Fest, in programma il 23 e 24 maggio. Il comune belicino, new entry dell’edizione 2026, accoglierà i visitatori con esperienze tra storia, tradizioni e prodotti tipici del territorio. Tra le iniziative in programma, un vero pranzo contadino con ricotta e vastedda appena preparate dai pastori, olio extravergine e pane fatto in casa. Previsti anche tour urbani tra vicoli, chiese e palazzi storici, oltre a percorsi in e-bike per scoprire il territorio senza troppa fatica.

Partanna, antica “Barthannah”, conserva importanti testimonianze del suo passato, dalla cinquecentesca chiesa di San Rocco all’ex convento delle Benedettine, oggi Biblioteca comunale, dove saranno proposte degustazioni di olio evo, olive Nocellara e Vastedda del Belice. Il festival, promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dall’associazione Borghi dei Tesori, punta a valorizzare i piccoli comuni siciliani attraverso itinerari culturali ed enogastronomici. Domenica sarà inoltre possibile raggiungere Partanna anche con i bus in partenza da Palermo, con tappa ai ruderi di Gibellina.