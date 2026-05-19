Siria, un’autobomba esplode vicino al ministero della Difesa

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Un soldato è morto e diversi altri sono rimasti feriti in seguito all’esplosione di un’autobomba vicino a un edificio del ministero della Difesa siriano nel quartiere di Bab Sharqi, a Damasco. Lo ha annunciato lo stesso ministero citato dall’agenzia di stampa Sana. Un’unità dell’esercito siriano aveva scoperto un ordigno esplosivo piazzato vicino al luogo dell’attentato e si era mossa per disinnescarlo prima che si verificasse l’esplosione, aggiunge il ministero. Il direttore dei servizi di ambulanza e di emergenza del Ministero della Salute, Najib al-Naasan, ha dichiarato all’agenzia Sana che 12 persone sono rimaste ferite nell’esplosione dell’autobomba nella zona di Bab Sharqi a Damasco.

(ITALPRESS).

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