La Sicilia del vino si prepara per un’edizione di Cantine Aperte da record

Il 30 e il 31 maggio il Movimento Turismo del Vino sarà impegnato nella 34esima edizione di Cantine Aperte, manifestazione di ampissimo respiro durante la quale numerose cantine in Italia apriranno le loro porte ai visitatori, con programmi che variano da azienda ad azienda secondo le singole peculiarità. Quella del 2026 si prospetta per la Sicilia un’edizione da record: per la prima volta, infatti, saranno ben 30 cantine ad aderire all’iniziativa. Frutto di un ritrovato entusiasmo che ha portato, negli ultimi mesi, a una crescita non solo delle cantine divenute parte dell’associazione, ma, ancor più importante, che ne sono parte attiva e propositiva.

“Siamo strafelici del risultato ottenuto quest’anno, il Movimento Turismo del Vino Sicilia sta già crescendo, contiamo circa 40 cantine associate contro le 15 degli anni precedenti, e altre in attesa di entrare,in pochi mesi con la nuova squadra abbiamo lavorato tanto per ricostruire l’associazione” dichiara la neo – eletta Presidente, Federica Fina “e questo è solo l’inizio, i nostri obiettivi sono tantissimi e Cantine Aperte rappresenta per noi il brindisi iniziale di un percorso che vuole promettere tanto, l’enoturismo in Sicilia ha delle potenzialità ancora inespresse, ma i numeri parlano chiaro c’è una crescita notevole, come è stato già dimostrato dai risultati dello studio CESEO sui numeri dell’enoturismo in Italia che vede il Sud e le Isole con i numeri più interessanti in termini di crescita di visitatori rispetto al resto dell’Italia. Insomma dobbiamo festeggiare e per farlo vi aspettiamo in giro per le Cantine il 30 e il 31 maggio per l’appuntamento annuale di Cantine Aperte”.

Ecco le cantine partecipanti per la grande festa di Cantine Aperte: il 31 maggio Cantine Florio, Feudi del Pisciotto, Feudo Disisa, Cantine Bianchi, Donnafugata a Masala, Etna e Vittoria, Duca di Salaparuta, Fattoria Augustali, Principi di Corleone, Mandrarossa Winey, Cantine Baglio Oro, Cantine Musita, Tenute Rapitalà, Tenute Rapitalà, Cantina Vaccaro, Cantine Tola, Cantina Chitarra, Casa Grazia, Giovinco Wines, Planeta Buonivini sede di Noto, Alessandro di Camporeale, Tenute Bastonanca, Cantine Fina; il 30 maggio Tenute Navarra, Santa Tresa, Cantine Pellegrino, Azienda agricola Tamburello, Serra Ferdinandea, il 30 e 31 maggio Firriato Cavanera e Firriato Paceco, Armosa Vini 30 e 31 maggio. I programmi completi sono consultabili sul sito movimentoturismodelvino.it o contattando direttamente le cantine.