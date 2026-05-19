Arriva la convocazione in Nazionale A per Nicolas Cosenza (Marsala Futsal)

Notizie dal sapore di Nazionale per il Marsala Futsal 2012. Il portiere Nicolas Cosenza approda alla Nazionale Italiana Senior. Solo due gli azzurri Under 19 convocati – con svariate esperienze già alle spalle – e Nicolas è uno dei nomi scelti dal Tecnico Federale della Nazionale A Salvatore Samperi. Il raduno è previsto a Genzano di Roma dal 24 al 28 maggio. Dalla società fanno sapere: “Arriva un momento in cui la fatica, la voglia di emergere e il procrastinare vengono premiati. Noi siamo pronti a fare il tifo per Nicholas e per il Marsala Futsal che sforna grandi talenti”.