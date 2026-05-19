Il marsalese Samuele Marino trionfa al Trofeo Suzuki GSX-8R Cup

Non poteva esserci inizio migliore per il pilota marsalese Samuele Marino nella tappa inaugurale del Trofeo Suzuki GSX-8R Cup. Un weekend in crescendo, il fine settimana di Marino è stato un esempio di progressione costante. Già dalle prove libere, il pilota ha mostrato un ottimo feeling con la moto, facendo dei buoni tempi. La vera svolta è arrivata però durante le qualifiche che gli ha permesso di conquistare la pole position. La gara è stata una cavalcata solitaria: allo spegnersi dei semafori, Marino ha saputo gestire la pressione della partenza con freddezza. Grazie a un passo gara superiore e a una condotta di guida impeccabile, il pilota si è reso protagonista di una “fuga solitaria”, ed ha tagliato il traguardo, suggellando un weekend perfetto che con la sua vittoria lo proietta in cima alla classifica del Trofeo. Samuele Marino ha voluto dedicare il trofeo e l’intera prestazione all’uomo che per primo lo ha sostenuto nelle corse, il proprio papà che nonostante l’assenza fisica, continua a correre su ogni rettilineo insieme a lui. Prossima tappa sarà sul tracciato di Imola, dove il 6 e 7 giugno si terrà la seconda tappa del Campionato.