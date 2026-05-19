Levanzo senza servizi anagrafici: “Cittadini costretti ad andare a Favignana per un certificato”

Il circolo “La Frontiera” di Fratelli d’Italia Isole Egadi denuncia l’ennesimo disservizio che colpisce i residenti di Levanzo, la più piccola delle Isole Egadi. Secondo il movimento politico, nonostante sull’isola sia presente una delegazione comunale, i cittadini sarebbero costretti a recarsi a Favignana anche per ottenere servizi essenziali come certificati anagrafici, rinnovi della carta d’identità e pratiche amministrative ordinarie. Una situazione definita “assurda e inaccettabile”, che penalizzerebbe soprattutto anziani, famiglie e residenti che già convivono quotidianamente con le difficoltà legate all’insularità. Fratelli d’Italia parla di costi economici e problemi logistici che, in molti casi, rendono complicato anche l’accesso ai servizi pubblici più basilari.

Il circolo chiede quindi un intervento immediato al sindaco e all’amministrazione comunale di Favignana, sollecitando maggiore attenzione verso la comunità levanzara. La proposta avanzata da Fratelli d’Italia è quella di garantire almeno una volta a settimana la presenza di un impiegato comunale addetto all’anagrafe presso la delegazione di Levanzo. “Non servono promesse o passerelle politiche – si legge nella nota – ma risposte concrete e tutela dei diritti dei cittadini”. Secondo il movimento, chi vive nelle isole minori deve poter usufruire degli stessi servizi amministrativi garantiti nel resto del territorio. Fratelli d’Italia Isole Egadi conclude assicurando che continuerà a portare avanti la battaglia affinché venga ripristinato un servizio ritenuto essenziale per la comunità di Levanzo.