La Commissario marsalese Vanessa Pellegrino Monti da Firenze alla Questura di Trapani

Nuovo incarico in Sicilia per il Commissario Capo della Polizia Vanessa Pellegrino Monti, destinata alla Questura di Trapani dopo l’esperienza maturata presso la Questura di Firenze. Nel capoluogo toscano ha prestato servizio all’interno della sezione “Falchi” della Squadra Mobile, distinguendosi nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa e contribuendo al consolidamento della collaborazione con l’Autorità giudiziaria. Parallelamente ha ricoperto anche il ruolo di portavoce del Questore Maurizio Auriemma, facendosi apprezzare per la capacità di comunicazione istituzionale e per il rapporto instaurato con cittadini e operatori dell’informazione. Un impegno che le è valso il riconoscimento del “Premio Giornalisti Toscani 2023” per il servizio di relazione con la stampa.

Prima dell’esperienza fiorentina, Vanessa Pellegrino Monti aveva lavorato alla Questura di Verona, dove ha ricoperto gli incarichi di dirigente delle Volanti e portavoce del Questore, maturando competenze operative e relazionali anche in contesti complessi. Un percorso professionale che le è valso anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica conferita dal Presidente Sergio Mattarella. Nata a Palermo e cresciuta a Marsala, il Commissario vanta inoltre una solida formazione accademica: laureata in Giurisprudenza a Bologna, ha proseguito gli studi all’Università di Scienze Criminologiche di Bruxelles, collaborando a diverse pubblicazioni scientifiche e conseguendo anche l’abilitazione alla professione forense.