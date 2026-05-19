CNA Sicilia, Giglione “Ddl Ancorotti modello virtuoso di legislazione”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Disegno di Legge Ancorotti, proposta normativa che ridisegna il futuro dell’estetica e dell’acconciatura in Italia garantendo maggiore tutela, professionalità e valorizzazione della filiera, è stato al centro del convegno organizzato ieri dall’Unione regionale CNA Benessere. L’incontro, molto partecipato, si è tenuto venerdì 15 maggio presso la Sala della Notte di Palazzo della Cultura a Catania e ha visto la presenza numerosa di operatori dei settori dell’estetica, dell’acconciatura e dei professionisti della bellezza. “Il DDL Ancorotti rappresenta un’opportunità per elevare il nostro comparto – ha dichiarato Guglielmo Trovato, presidente regionale di CNA Acconciatori. – Da troppo tempo chiediamo regole certe e riconoscimento della nostra professionalità. Questa legge va nella direzione giusta: tutela il lavoro qualificato e contrasta l’abusivismo”.

“Come estetiste, accogliamo con grande favore l’impianto del provvedimento – ha affermato Stefania Modica Belviglio, presidente regionale di CNA Estetiste. – La proposta Ancorotti non solo rafforza le competenze richieste, ma garantisce anche maggiore sicurezza e trasparenza verso l’utenza. Siamo pronte a dare il nostro contributo per un’attuazione efficace”.

Per Francesco Cuccia, Responsabile Regionale CNA Benessere e Sanità, “il convegno di Catania ha dimostrato quanto il settore sia maturo per un salto di qualità. L’entusiasmo degli operatori è la prova che il cambiamento normativo è atteso non come un vincolo, ma come un’occasione di crescita collettiva. Continueremo a lavorare per accompagnare le imprese in questa transizione“.

A chiudere i lavori, il segretario regionale di CNA Sicilia, Piero Giglione: “Abbiamo voluto fortemente questo confronto a Catania perché la Sicilia non può restare indietro. Il DDL Ancorotti è un modello virtuoso di legislazione di settore. Come CNA Sicilia siamo al fianco dei nostri associati per sostenere ogni passo verso il riconoscimento pieno della dignità professionale degli operatori del benessere. Ringrazio i numerosi partecipanti per l’entusiasmo e il confronto costruttivo: è il segno che, insieme, possiamo davvero ridisegnare il futuro della nostra filiera”.

– foto ufficio stampa CNA Sicilia –

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