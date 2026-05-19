Carla Raineri (Lega): “Per Marsala serve un cambio di paradigma culturale”

Carla Raineri insegnante, candidata per il rinnovo del consiglio comunale di Marsala nella lista della Lega a sostegno di Giulia Adamo sindaca:

“Il mio impegno per Marsala: sarà fatto di ascolto, impegno per l’ambiente ed inclusione. La mia campagna elettorale si sta svolgendo tra la gente, attraverso quell’ascolto attivo e quel dialogo quotidiano a cui sono abituata per formazione professionale. Dagli spunti e dal dialogo nasce un programma concreto per una Marsala ecologica, accessibile e proiettata nel futuro, fondato su priorità chiare: Riforestazione urbana intelligente; Sostenibilità e TARI più leggera: sarà necessario sostenere la raccolta differenziata contrastando fermamente l’abbandono dei rifiuti. Chi ricicla bene o conferisce direttamente alle isole ecologiche sarà premiato con uno sconto sulla tassa dei rifiuti (TARI). Per Marsala serve un cambio di paradigma culturale per un’Urbanistica davvero inclusiva: Superiamo il vecchio modello di città progettata solo per l’utente medio.

Mi impegnerò per una Marsala ridisegnata con gli occhi di chi cura i figli, per donne, gli anziani e i bambini, facendo emergere i bisogni cosiddetti invisibili. Questo significa abbattere le barriere architettoniche ovunque, garantire trasporti con pedane funzionanti e tolleranza zero per chi occupa i parcheggi riservati. Rispetto degli animali: Il benessere animale è sinonimo di civiltà; potenzieremo le tutele e la prevenzione del randagismo. Il mio obiettivo se dovessi essere eletta: Serve un cambio di paradigma culturale per pianificare spazi che rispondano davvero alle esigenze di tutte e di tutti. Trasformiamo Marsala in una città dove nessuna fragilità significhi mai più ridotta libertà. Nessuno deve essere lasciato indietro.