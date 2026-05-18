Salvini “Proposta di legge su revoca cittadinanza a chi delinque”

Nel caso specifico di Modena si parla di un italiano “peggio mi sento, parliamo di uno che va in giro con il coltello, scrive “bastardi cristiani”, ha i profili social chiusi, inneggiava ad Allah, evidentemente è ancora più grave, non era un disadattato, era un laureato” ha aggiunto Salvini “poi bisognerà capire perchè i servizi sociali non hanno ritenuto intervenire con maggior severità, ci sono delle indagini in corso”. Per il leader della Lega “a prescindere dai fatti di Modena, non si può negare l’evidenza, c’è un problema di micro e macro criminalità, riconducibile, molto spesso, a seconde generazioni, che non hanno nessuna intensione di integrarsi e rispettare i diritti che ci siamo conquistati”.
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(ITALPRESS).