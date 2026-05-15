Settimana Nazionale Celiachia: a Marsala eventi al Garibaldi-Pipitone e in città

Dal 9 al 17 maggio 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Celiachia del 16 maggio, è tornata la Settimana Nazionale della Celiachia promossa da Associazione Italiana Celiachia. In Sicilia, l’Associazione ha dato il via a un ricco programma di iniziative diffuse, con l’obiettivo di contrastare fake news e falsi miti sulla dieta senza glutine, sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sui diritti delle persone celiache e rafforzare la formazione degli operatori della ristorazione per garantire pasti sicuri e realmente inclusivi. A Marsala, una serie di iniziative si sono svolte presso l’Istituto “Garibaldi-Pipitone” per coinvolgere i piccoli studenti. La settimana si è aperta nel segno della condivisione e della famiglia con “Baby Chef – Festa della Mamma”, un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli che, attraverso il gioco e la cucina, promuove l’educazione al senza glutine in un contesto inclusivo e positivo. Parallelamente, il territorio si anima con eventi di sensibilizzazione come “Celiachiamo – Il gusto dell’inclusione”, momenti di incontro e divulgazione aperti al pubblico, tra workshop, degustazioni e attività informative.

Grande attenzione anche al mondo sanitario e alla prevenzione, con iniziative dedicate alla salute e alla consapevolezza, affiancate da momenti di solidarietà attiva come le giornate “Dona con gusto”, che uniscono il tema della celiachia alla promozione della donazione del sangue come gesto concreto di cittadinanza. Non è mancato il coinvolgimento del settore della ristorazione, con corsi di formazione specifici per operatori, tra cui percorsi informativi sulla gestione della dieta senza glutine e sulla sicurezza alimentare, oltre a iniziative come apericene gluten free e attività di promozione della cucina inclusiva, che vedono protagonisti locali e attività commerciali. Nel corso della settimana, numerose realtà locali hanno aderito. Accanto alle attività sul territorio, AIC Sicilia promuove anche una campagna associativa straordinaria per rafforzare la rappresentanza delle persone celiache con una quota agevolata. A rendere ancora più visibile il messaggio, sarà l’illuminazione in verde di alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’isola, tra cui Palazzo VII Aprile che sarà illuminato di verde da stasera, alle ore 21, e fino al 17 sera. Un gesto simbolico ma significativo, per ricordare che la celiachia è una condizione che richiede attenzione, conoscenza e inclusione. “La Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta per noi un momento fondamentale di confronto e sensibilizzazione – sottolinea AIC Sicilia –. Attraverso queste iniziative vogliamo costruire una comunità più consapevole, abbattere le barriere culturali e sociali e garantire a tutte le persone celiache il pieno esercizio dei propri diritti”.