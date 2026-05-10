A Marsala una giornata di studi sul Risorgimento al Complesso San Pietro

Marsala torna a riflettere sulla memoria storica del Risorgimento con una giornata di approfondimento culturale promossa dal Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini. L’appuntamento è in programma per l’11 maggio 2026 al Complesso Monumentale San Pietro e vedrà la partecipazione di studiosi, storici, direttori museali ed esperti del settore provenienti da diverse realtà italiane. Il tema scelto per l’iniziativa sarà “Il Risorgimento oggi”, affrontato attraverso il rapporto tra narrazione storica, musei e valorizzazione delle collezioni.

Mattinata scuole, pomeriggio convegno

La giornata prenderà il via alle ore 11 con un incontro rivolto alle scolaresche, curato da Giuseppe Todaro, dal titolo “Il Risorgimento oggi: le narrazioni nei musei”. Interverranno Cosimo Ceccuti e Cristina Vernizzi, già direttrice del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino. Alle 16.30 si entrerà nel vivo del convegno “Il Risorgimento oggi: le sue rappresentazioni storiche e i musei”, con saluti istituzionali e una serie di relazioni dedicate al ruolo dei musei nella divulgazione della storia risorgimentale. A presiedere i lavori sarà ancora Cristina Vernizzi, mentre Cosimo Ceccuti proporrà un intervento dal titolo “L’anima di una collezione”. Previsti anche collegamenti da remoto con la Fondazione Brescia Musei. Interverranno Roberta D’Adda e Giulia Paletti con una relazione dedicata al Museo “Leonessa d’Italia” di Brescia e alle nuove prospettive tra partecipazione sentimentale e collezione digitale.

Musei, memoria e famiglie storiche

Tra gli ospiti anche Otello Sangiorgi, che parlerà del percorso museale bolognese attraverso l’intervento “Il Risorgimento a Bologna: una storia in movimento”. Spazio infine alle testimonianze delle famiglie storiche marsalesi con Anna Giustolisi e Piero Gallo, protagonisti della relazione “Due famiglie per Marsala: dal privato al pubblico”. L’iniziativa si concluderà con un invito aperto alla cittadinanza a partecipare a una giornata che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale legato al Risorgimento e alla figura di Garibaldi nella città di Marsala.