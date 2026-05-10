Basket: Virtus Trapani conquista gara 3 e va in semifinale

L’Automondo Virtus Trapani conquista gara 3 dei quarti di finale dei play-off di Serie C, superando la Nova Basket per 70-56 e staccando il pass per la semifinale. Ad attendere i trapanesi ci sarà l’Alfa Catania, testa di serie grazie al primo posto ottenuto in regular season. Gara 1 si giocherà nel prossimo weekend in terra etnea, seguita dal ritorno infrasettimanale al PalaVirtus e dall’eventuale gara 3 nuovamente a Catania. La Fip Sicilia ufficializzerà nei prossimi giorni il calendario definitivo. La Virtus arriva a questo appuntamento trascinata dall’entusiasmo che si respira in città. Il PalaVirtus, gremito in ogni ordine di posto, ha spinto la squadra di coach Valerio Napoli verso una vittoria intensa e sofferta. Una partita condotta per larghi tratti nel punteggio, ma realmente indirizzata solo nelle battute finali. Le note dolenti in casa Virtus Trapani, però, arrivano dagli infortuni di Francesco Genovese e Giorgio Costadura, costretti a lasciare il parquet anzitempo. I tempi di recupero verranno stabiliti dopo gli accertamenti clinici. Resta però la sostanza. Una prova di sacrificio e maturità che permette alla Virtus di festeggiare un traguardo importante, con la consapevolezza di avere ancora margini per continuare a sognare ancora.

Nel Primo Quarto approccio mentale impeccabile dei trapanesi, che impongono subito il proprio ritmo grazie ai canestri di Gentile, Genovese e Miculis per il 7-2 (3’). Nova prova a reagire con la tripla di Carlo Stella, ma Svoboda respinge l’offensiva ospite firmando il 12-7 (7’). Gli ospiti però non mollano e, con Miletic e ancora Carlo Stella, trovano il primo vantaggio della gara. Nel finale, i punti di Svoboda e Pace riportano avanti la Virtus 18-16. Nel Secondo Quarto la panchina trapanese risponde presente. Rizzo e Costadura danno energia e qualità, mentre il canestro di Miculis vale il +7 Virtus (28-21 al 16’). Carlo Stella continua a trascinare i suoi e la tripla di El Showehy rimette tutto in equilibrio sul 28-28 (18’). Una stabilità che resta fino all’intervallo, con la Virtus avanti 33-32. Nel Terzo Quarto si segna poco e si resta sul 39-39 (25’). La Virtus perde Genovese per infortunio, accorciando le rotazioni di coach Valerio Napoli, ma i gialloblù mantengono lucidità e, con Frisella e Pace, firmano un break pesante che li porta sul 49-39 (28’). I liberi di Golino e Gentile fissano il 51-43 di fine quarto. Nel Quarto Quarto Golino apre con un gioco da tre punti, ma Frisella risponde con due triple di enorme importanza, unite ai rimbalzi decisivi del lungo marsalese (34’ 57-47). Nova tenta un nuovo rientro, ma Costadura piazza la tripla del 60-50 (36’), prima di lasciare il parquet per infortunio. Nel finale la Virtus controlla e chiude in bellezza con le schiacciate di Miculis per il 70-56 definitivo.

Coach Valerio Napoli ha dichiarato: «Una vittoria arrivata nonostante condizioni difficili, con gli infortuni in corsa di Genovese e Costadura. La squadra ha disputato una partita di grande cuore e grande attenzione tattica. Nel terzo e nel quarto quarto siamo riusciti a limitarli molto, concedendo appena 56 punti. Credo che quest’anno Nova non abbia mai segnato così poco. È un successo di squadra e rappresenta la ciliegina sulla torta di questo straordinario campionato che i ragazzi stanno portando avanti. Sapevamo quanto questa partita fosse sentita in città. Entusiasmo e sport, alla fine, vincono sempre. Lunedì valuteremo le condizioni fisiche del gruppo. Ora ci aspetta l’Alfa Catania, che ha dominato la stagione. In regular season abbiamo perso entrambi i confronti, quindi dovremo proporre qualcosa di diverso rispetto a quei match. Affrontiamo una squadra difficile da limitare, ma non abbiamo intenzione di regalare nulla a nessuno».