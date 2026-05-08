Simone Bosco (AVS): “Con i giovani per invertire il processo di emigrazione”

Simone Bosco, studente del secondo anno del corso di laurea in Studi Storici e Filosofici, è candidato al Consiglio comunale di Marsala con AVS – Alleanza Verdi Sinistra, sostiene la candidata a sindaco Andreana Patti.

Perché ha scelto di candidarsi in prima persona?

Al Liceo delle Scienze Umane ‘Pascasino’ di Marsala, dove ho completato il ciclo di studi quadriennale, ho ricoperto il ruolo di rappresentante della Consulta Studentesca e, nell’ultimo anno, quello di vice presidente. Questa esperienza mi ha permesso di interfacciarmi con i problemi e le istanze dei miei coetanei, raccogliendo il desiderio di molti di poter restare e investire nel proprio futuro senza dover abbandonare la propria terra.

Se dovesse essere eletto di cosa vorrebbe occuparsi in Consiglio?

Mi batterò fino alla fine del mandato affinché i giovani marsalesi abbiano finalmente voce in capitolo nel centro di potere cittadino. Il mio obiettivo è invertire il processo di emigrazione giovanile offrendo opportunità reali, spazi culturali e una visione urbana che metta al centro la tutela dell’ambiente e la qualità della vita.

Perché con AVS e perché con Andreana Patti?

Ho scelto AVS perché condivido la necessità urgente di una svolta nelle politiche ambientali e perché è una lista composta da persone che credono in un cambiamento che parta dal basso. In Andreana Patti ho trovato un esempio concreto: anche lei, come molti di noi, ha affrontato la difficile scelta tra restare o andare via.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

Si sta svolgendo tra la gente e sui social, puntando tutto sulla comunicazione diretta con gli elettori.