Sicurezza e igiene, i consigli dell’Asp di Trapani sul consumo del Tonno Rosso

Parte la stagione della pesca del tonno rosso del Mediterraneo e iniziano i consigli da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani che ha avviato un’attività di informazione e sensibilizzazione sul consumo del tonno fresco in sicurezza, che si unisce ai controlli ufficiali che opera sulla filiera ittica per verificare sia gli aspetti igienico sanitari, sia la legale provenienza del pescato. Controlli portati avanti dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp, con il Servizio di ispezione degli alimenti di origine animale. Nell’opuscolo vengono fornite al consumatore finale le informazioni per riconoscere i sintomi, capire le cause, imparare a prevenire il problema, sapere cosa fare in caso di intossicazione, fino alla corretta conservazione del prodotto ittico, per sedersi a tavola in sicurezza.

Qui il link dell’opuscolo: https://lc.cx/7E4BWF

Il Dipartimento ha realizzato per gli utenti anche un opuscolo informativo sulla sicurezza alimentare rivolto a consumatori ed esercenti per prevenire la “sindrome sgombroide”, ossia l’intossicazione alimentare causata dall’istamina. Diversi studi hanno dimostrato che bastano poche ore di errata esposizione del tonno a temperature uguali o superiori a 6-10 gradi centigradi, per far sì che il pesce produca quantità rilevatesi tossiche di istamina, sostanza che non viene eliminata né con la cottura né con il congelamento o surgelamento dell’alimento e che non determina alterazioni delle caratteristiche organolettiche quali l’odore, il colore, la consistenza o il sapore del tonno. Per questo è fondamentale il rispetto della catena del freddo, cioè il mantenimento del tonno a temperature prossime allo 0° C dal momento del post-pescato fino alle nostre tavole.