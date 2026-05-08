Sicilia jiu jitsu challenge: i marsalesi fanno incetta di medaglie

La Trinacriabjj di Marsala fra i protagonisti del “Sicilia jiu jitsu challenge” di Palermo. La manifestazione, che ha raccolto circa 400 iscritti, ha riunito i migliori team siciliani e non poteva mancare la Trinacriabjj del Maestro Davide Cialona, che con soli sei atleti ha fatto il pieno di medaglie, confermandosi fra le migliori accademie siciliani. Il team ha conquistato dieci medaglie con sei iscritti che le ha valso il secondo posto come squadra. Le medaglie sono state così suddivise: Samuele Sammartano ha conquistato un oro ed un argento, Lorenzo Mannone ben due ori, Antonino Nizza un oro e un bronzo, Adem ben brahim un oro ed un argento, Manuel blunda un altro oro e Dario Figlioli ha portato a casa una medaglia di bronzo. La Trinacriabjj sarà ora impegnata al Campionato nazionale che si terrà a Jesolo a metà maggio.