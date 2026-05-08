Rilancio dello Stagnone: per il PD di Marsala si tratta di coniugare lo sport e il benessere sociale

Al centro i progetti per il rilancio dello Stagnone c’è stato un incontro promosso dal Partito Democratico di Marsala. Presenti oltre alla segretaria del c ircolo cittadino Linda Licari, la candidata sindaca Andreana Patti e il giovane democratico candidato nelle fila del PD per il consiglio comunale Andrea Vallone.

Sono intervenuti anxhe Luana Alagna, Agostino Licari, Riccardo Patti, Matteo Pellegrino, Paolo Sanfilippo, Gaspare Giacalone.

“È stato un appuntamento non solo un momento di ascolto, ma una vera e propria officina di idee per il futuro della città e, in particolare, per la riqualificazione della Laguna dello Stagnone contro ogni fake news e ogni menzogna che stanno mettendo in campo i competitor, accusando la coalizione della Patti di voler bloccare il kite”. Afferma una nota dei democratici di Marsala.



L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di trasformare le idee in progetti concreti per migliorare la fruibilità di un’area che rappresenta un polmone vitale per l’economia locale, lo sport e il benessere sociale della nostra città.



“Lo Stagnone è un punto di riferimento mondiale per il kite e la vela. Lavoreremo perché i nuovi progetti mirino a rendere l’area ancora più sicura e attrezzata, con equilibrio e rispetto della meraviglia che rappresenta. Per i residenti, ci impegneremo per migliorare la qualità della vita di chi vive la zona ogni giorno, creando nuove vie di uscita verso la SP 21, e quindi una migliore viabilità, decoro urbano e infrastrutture che rispettino l’equilibrio tra vivibilità e natura.

Da anni i residenti chiedono più pontili in legno, per fruire delle acque calde e dei fondali bassi, ideali per i bambini.

Per i Turisti: L’accoglienza deve fare un salto di qualità. Lo Stagnone non deve essere solo una meta da ammirare, fotografare e scappare, ma un’esperienza da vivere attraverso servizi turistici integrati e sostenibili, con più parcheggi esterni alla litoranea e navette elettriche che collegano i parcheggi alla Laguna. Non stiamo parlando solo di manutenzione, ma di una vera e propria riqualificazione strategica. Vogliamo che ogni sportivo, ogni famiglia che risiede qui e ogni visitatore che arriva da lontano possa trovare servizi all’altezza della bellezza che lo circonda e della sua storia”.

