Petrosino: il Consiglio approva le agevolazioni delle entrate comunali

Il Consiglio comunale di Petrosino ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso condizioni agevolate previste dalla normativa vigente. La misura riguarda i seguenti tributi comunali relativi alle annualità dal 2022 al 2025: IMU, TARI, Canoni idrici, Canone Unico Patrimoniale (CUP), oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. L’adesione agevolata rappresenta un’importante opportunità per tutti i cittadini che intendono mettersi in regola con il pagamento dei tributi locali.

Il regolamento approvato prevede infatti l’abbattimento, totale o parziale, di more e sanzioni, oltre alla possibilità di rateizzare gli importi dovuti secondo modalità e termini stabiliti dall’ente. Nei prossimi giorni il Comune pubblicherà sul sito istituzionale tutte le informazioni relative alle modalità di adesione, ai requisiti richiesti e alle tempistiche previste per presentare domanda. “Con l’approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – afferma il Sindaco Giacomo Anastasi – si dà ai cittadini un’importante occasione per mettersi in regola con i tributi locali. Vogliamo supportare chi è rimasto indietro con i pagamenti, agevolando il cittadino attraverso tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Allo stesso tempo continuiamo a portare avanti un principio chiaro di equità e rispetto verso tutta la comunità”. L’Amministrazione comunale invita i cittadini interessati a seguire gli aggiornamenti ufficiali che saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Petrosino.