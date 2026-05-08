Marsala: 5 milioni per la messa in sicurezza di scuole e strade



Opere di messa in sicurezza a Marsala, per un importo complessivo di quasi 5 milioni di euro, con risorse finanziate e assegnate al Comune con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a valere sulle annualità 2026-2027-2028. Tra queste il plesso San Leonardo di contrada Cutusio che riceverà un milione e 250 mila euro per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Contrada Mandriglie, tratto stradale che dalla stessa contrada giunge alla diga Zaffarana, verrà sistemata per 644mila euro di manutenzione straordinaria. Infine, particolarmente rilevante il finanziamento destinato a via Vecchia Mazara (ora via Sen. Pino Pellegrino), per la quale sono stati assegnati oltre 2 milioni e 900 mila euro per l’ottimizzazione del sistema di drenaggio e il superamento delle criticità registrate in occasione di eventi piovosi intensi. Gli interventi erano stati richiesti dal Comune di Marsala nel luglio 2025 – come fa sapere in una nota – e, oggi, trovano concreta copertura finanziaria con il suddetto Decreto ministeriale.