Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Rayo Vallecano-Crystal Palace la finale di Conference League 2025-2026.

Allo Stade de La Meinau, è la squadra madrilena a strappare il pass per la finale di Lipsia, la prima in Europa della storia del club. Dopo l’1-0 dell’andata, la formazione spagnola replica lo stesso risultato. L’eroe della serata è ancora una volta il bomber Alemao, in gol nella prima frazione. Nel recupero, invece, Enciso ha sbagliato un calcio di rigore per i padroni di casa. I buoni propositi di rimonta dello Strasburgo vengono spenti sul nascere dall’intensità degli spagnoli che dominano per tutto il primo tempo. Già all’8′ Penders compie una miracolosa parata a mano aperta sul colpo di testa in area di Alemao: due minuti più tardi, ci prova anche De Frutos, ma il suo tiro termina alto. Dopo una conclusione a fil di palo di Palazon, gli sforzi del Rayo vengono premiati al 42′. A siglare l’1-0 è Alemao, a segno anche all’andata: a seguito della parata di Penders su Lejeune, l’attaccante brasiliano è il più lesto ad avventarsi per il tap-in. Prima dell’intervallo, lo Strasburgo ha una chance con Douè in contropiede per pareggiare, ma Batalla chiude la porta.

Nella ripresa i francesi provano ad alzare i ritmi, ma sono ancora gli ospiti a macinare occasioni da gol. Penders compie la terza parata della serata al 51′ stavolta su Palazon; sul corner successivo, invece, De Frutos solo sul secondo palo manda incredibilmente alto il pallone. La miglior occasione dello Strasburgo arriva solo al 73′, quando, a pochi passi dalla porta, il tiro di Barco viene ribattuto da Chavarria che si immola per la squadra. In pieno recupero, Enciso corona la sua prestazione horror, fallendo un penalty, concesso dopo il mani di Valentin. In finale gli spagnoli sfideranno il Crystal Palace che, dopo essersi imposto in trasferta all’andata, batte 2-1 lo Shakthar Donetsk anche mel match di ritorno. A far seguito all’1-3 dell’andata in favore della squadra di Glasner l’autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo. Il Palace passerebbe in vantaggio al 10′, sulla sponda di Mateta che innesca il contropiede vincente di Pino, salvo poi annullamento del Var per una posizione di fuorigioco. Si resta sullo 0-0 ma solo fino al 25′, quando sul cross defilato di Munoz la deviazione di Pedro Henrique determina l’autogol. Inglesi avanti, ma risponde lo Shakthar, con l’assist dello stesso Pedro Henrique che trova Eguinaldo dentro l’area, rapido a girarsi col sinistro e battere Henderson. Ritmo e occasioni, torna pericoloso il Palace in chiusura di tempo con la rovesciata di Mateta che si infrange sul palo. Nella ripresa bastano sette minuti al Crystal Palace per tornare in vantaggio, sul cross basso di Mitchel deviato in rete da Sarr. E’ il gol che vale il 5-2 complessivo tra andata e ritorno e che porta il Palace alla finale di Lipsia del prossimo 27 maggio.

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