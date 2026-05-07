Apicoltura: pubblicate le graduatorie, fondi per migliorare la produzione

Sono state pubblicate sul sito dell’assessorato regionale dell’Agricoltura le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, nell’ambito della campagna apistica 2025-2026. La dotazione finanziaria è di oltre 1,3 milioni di euro. Sono risorse che l’Ue (con i fondi Feaga) e il ministero dell’Agricoltura assegnano annualmente alle Regioni per sostenere gli investimenti in questo settore.

«Un intervento – dice l’assessore Luca Sammartino – che viene in aiuto ai nostri apicoltori per rafforzarne la presenza sui mercati, un sostegno concreto per un comparto che dà slancio alla nostra economia».

Le graduatorie sono consultabili a questo link.