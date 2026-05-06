I marsalesi della Leoni Team protagonisti alla Marathon Valle Jato

L’ASD Leoni Team si mette in evidenza alla Marathon Valle Jato, disputata a San Cipirello, in una gara impegnativa caratterizzata da fango, salite e un tracciato tecnico che ha selezionato i partecipanti sin dalle prime fasi. La società marsalese ha inoltre espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’evento, riconoscendo la qualità del percorso e l’accoglienza riservata agli atleti. Sul piano agonistico, il risultato più rilevante arriva dal percorso Granfondo. Angelo Rallo chiude al 12° posto assoluto e al 6° di categoria, restando nel gruppo dei migliori per tutta la gara. Ottima prestazione anche per Vincenzo Di Bernardo, che conquista il 5° posto nella categoria Elite Sport e il 79° posto assoluto su un numero elevato di partenti, confermandosi tra i più competitivi del gruppo. Nel settore E-Bike arriva la vittoria di categoria per Ezio Tumminelli nella E-650. Buoni piazzamenti anche per Vincenzo Lea Biondo (5°), Filippo Martinico (7°) e Vivai Pulizzi (8°). Nel percorso Marathon, tra gli Elite Sport, si distinguono Francesco Martinico (8°), Michele Morsello (9°) e Alessio Tumminello (11°), con prove regolari e consistenti su un tracciato particolarmente selettivo. Nel Granfondo, buoni riscontri anche nelle categorie M3 e M4 con Giovanni Genna e Fabrizio Tranchida (entrambi 17°), seguiti da Fabrizio Casano (22°) e Antonino Scurti (25°).