Incidente mortale sulla Torino-Piacenza, morto un 69enne originario del trapanese

Un uomo di 69 anni, originario del trapanese ma residente in provincia di Piacenza, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, in direzione del capoluogo emiliano. Secondo una prima ricostruzione, mentre era alla guida della sua auto, l’uomo si è scontrato con un grosso autocarro. L’impatto è stato particolarmente violento ed è avvenuto nel tratto pavese dell’autostrada, nei pressi di Stradella.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni del 69enne sono apparse subito critiche: trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il conducente della bisarca, un uomo di 59 anni, è stato invece trasferito all’ospedale di Voghera. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subito rallentamenti per parte del pomeriggio, per poi tornare regolare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.