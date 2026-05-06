Handball Trapani, l’Under 16 femminile conquista il titolo regionale

La formazione Under 16 femminile della Handball Trapani si laurea campione regionale al termine di una stagione che ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo. Un gruppo nato quest’anno, assemblato tra atlete provenienti dal settore giovanile e nuove ragazze inserite attraverso il lavoro nelle scuole, che ha saputo trasformarsi rapidamente in squadra. Il cammino parla chiaro: prima fase chiusa senza sconfitte, poi il successo nelle finali regionali con la vittoria in semifinale contro Mascalucia e il netto successo in finale contro Marsala. Un dominio costruito su determinazione, spirito di gruppo e crescita costante, elementi che hanno accompagnato le giovani granata lungo tutta la stagione.

“Siamo partiti con una squadra nuova, un nuovo inizio – racconta coach Laura Avram – inserendo ragazze del settore giovanile e altre arrivate grazie al lavoro nelle scuole. Non avevano pressioni, ma hanno dimostrato fin da subito una grande voglia di arrivare fino in fondo. Hanno meritato questo risultato”. Adesso lo sguardo è rivolto alle finali nazionali Under 16, in programma dal 3 al 7 giugno, precedute dall’impegno nelle finali Under 18. Un doppio appuntamento che certifica la crescita del settore giovanile trapanese. “Sarà un torneo durissimo, con ritmi elevati e due partite al giorno – prosegue Avram –. Abbiamo una rosa corta, quindi servirà ancora più sacrificio. Le ragazze si sono allenate duramente per tutto l’anno e sono fiduciosa che possano fare un’ottima figura”. Tra le protagoniste, spiccano i progressi di un gruppo sempre più competitivo: dalla crescita evidente di Filingeri alla leadership di Ferraresi, capocannoniere delle finali regionali, fino al contributo di Mucci tra i pali e di Torrente e Rendinella. Senza dimenticare l’apporto fondamentale delle nuove atlete inserite grazie ai progetti scolastici sul territorio. “Ringrazio lo staff per tutto il lavoro svolto finora, il dirigente Fabrizio Maltese e Norbert Biasizzo che permette lo sviluppo della pallamano in Sicilia e aiuta le ragazze a raggiungere dei sogni”.