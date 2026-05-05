A Trapani la Festa delle Famiglie 2026: giornata Arcobaleno di diritti e inclusione

Si terrà domenica 17 maggio, presso il Chiostro di San Domenico, la tappa siciliana della Festa delle Famiglie, iniziativa promossa a livello nazionale da Famiglie Arcobaleno – associazione di genitori omosessuali – che attraversa diverse città italiane con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e piena uguaglianza per tutte le famiglie. La Festa delle Famiglie èun appuntamento diffuso su tutto il territorio nazionale: una giornata pensata per creare spazi aperti di incontro, gioco e confronto, in cui le famiglie possano riconoscersi, raccontarsi e costruire relazioni.

Un’iniziativa che unisce momenti dedicati ai bambini, attività culturali e occasioni di dialogo pubblico sui diritti e sul ruolo delle famiglie nella società contemporanea. L’edizione di Trapani si inserisce nel contesto della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia (IDAHOBIT) e rappresenta un momento significativo per il territorio, in cui la dimensione festiva si intreccia con quella civile e sociale: un’occasione per ribadire il valore della visibilità, della partecipazione e del riconoscimento dei diritti.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Trapani e in collaborazione con diverse realtà associative impegnate sul territorio, tra cui Arcigay, Amnesty International ed Emergency, a testimonianza di una rete ampia e condivisa che sostiene il progetto. Durante la giornata sono previste attività per famiglie e bambini, momenti musicali, spazi di confronto con rappresentanti istituzionali e associativi, e iniziative partecipative aperte alla cittadinanza. “La Festa delle Famiglie è prima di tutto uno spazio di comunità: un luogo in cui stare insieme significa rendersi visibili, costruire relazioni e affermare, in modo semplice ma concreto, che tutte le famiglie esistono e hanno diritto di essere riconosciute“. In un contesto in cui i diritti non possono essere dati per acquisiti, iniziative come questa assumono un valore fondamentale anche a livello locale, contribuendo a creare occasioni di incontro, consapevolezza e partecipazione attiva. L’ingresso èlibero e aperto a tutta la cittadinanza.

Programma della giornata – Trapani, 17 maggio 2026 (Chiostro di San Domenico)

Ore 10.00 – Accoglienza e inizio delle attività

Dalle ore 10.00 alle 12.30 – Laboratori per bambine e bambini: Truccabimbi; Laboratorio

creativo “ManiFesto”; Letture animate a cura di Arcigay ed Emergency

Dalle ore 12.00 alle 13.00 – Momento musicale con i giovani talenti del Conservatorio di

Trapani (Liszt, Chopin, Debussy)

Dalle ore 13.30 alle 15.30 – Pranzo condiviso (pranzo al sacco)

Dalle ore 15.30 alle 16.30 – Tavola rotonda: “Famiglie, inclusione e territorio”

Dalle ore 16.30 – Parata “Tuttə fuori!” a cura di SHORÙQ Arcigay Trapani (IDAHOBIT)

Inoltre

Durante la giornata sarà presentato il concorso fotografico “FotograFA!”, con la

partecipazione di Valerio Girasole e Maura Morales Bergmann