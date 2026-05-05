Trapani, Antonini rilancia e fa allenare la squadra sperando nei ricorsi e nei play out

Nonostante le pesanti penalizzazioni che hanno segnato la stagione, il Trapani prova a rialzarsi. Il presidente Valerio Antonini ha infatti annunciato la ripresa degli allenamenti, lanciando un segnale chiaro: la squadra non ha intenzione di arrendersi. In un momento complicato per il club granata, reduce da decisioni sfavorevoli della giustizia sportiva, Antonini ha ribadito la convinzione che la situazione possa ancora cambiare. “Siamo tutti convinti che almeno riavremo i punti sufficienti per giocare i play out”, ha dichiarato, sottolineando come le prossime settimane saranno decisive per preparare un possibile nuovo scenario sportivo. Il riferimento è alla penalizzazione inflitta per violazioni amministrative, confermata anche nei vari gradi di giudizio. La Corte Federale d’Appello ha infatti respinto il reclamo presentato dalla società, lasciando invariati i punti di penalità in classifica e le sanzioni economiche.

Una situazione che ha inciso pesantemente sul campionato del Trapani, già scivolato nelle zone basse della classifica anche a causa delle numerose penalizzazioni accumulate nel corso della stagione. Nonostante ciò, il presidente non intende fermarsi. L’obiettivo dichiarato è lavorare intensamente nelle prossime settimane per arrivare pronti a eventuali sviluppi, nella convinzione che “la verità ci renderà liberi”, come affermato dallo stesso Antonini. Il clima resta quindi sospeso tra incertezza e speranza: da un lato le decisioni della giustizia sportiva che hanno segnato il destino del club, dall’altro la volontà della società di continuare a lottare fino all’ultimo per cambiare il finale di una stagione estremamente difficile.