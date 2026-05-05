Manutenzione acquedotti: stop all’acqua in diversi comuni trapanesi

A partire dalle ore 6 di oggi, 5 maggio, è stata disposta l’interruzione dell’esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro Ovest (ramo basso), con conseguente sospensione della fornitura idrica in diversi comuni della provincia di Trapani. Il provvedimento si è reso necessario per consentire una serie di interventi di manutenzione programmata e lavori strategici sulla rete. Nel dettaglio, le operazioni riguardano quattro riparazioni sull’acquedotto Garcia DN 1000, localizzate nelle contrade Gulfotta e Santannella nel territorio di Sambuca di Sicilia, oltre a due interventi all’interno di manufatti di scarico lungo la linea Torretta–Inici. Parallelamente, approfittando della sospensione del servizio, saranno eseguiti anche lavori propedeutici legati a progetti finanziati dal PNRR. In particolare, si procederà con attività funzionali alla realizzazione della nuova centrale di pompaggio prevista nell’ambito del progetto di raddoppio del secondo tratto dell’acquedotto Garcia, con collegamenti idraulici e installazioni nella zona della vasca Vaccarizzo.

Ulteriori interventi riguardano il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale, con la realizzazione di una derivazione dall’acquedotto Garcia destinata ad alimentare il nuovo sistema di adduzione verso i territori di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala. Per quanto riguarda il ripristino della fornitura idrica, è stato definito un cronoprogramma che prevede il ritorno alla normalità in modo graduale. In particolare:

nel comune di Trapani (frazioni Fulgatore e Ummari) l’acqua tornerà entro le ore 18:00 del 6 maggio;

nel territorio di Erice (centro storico, San Giovannello Soprano, Pegno, Milo, Ballata), così come nei comuni di Paceco e Buseto Palizzolo, il servizio sarà riattivato entro le ore 18:00 del 6 maggio;

a Valderice il ripristino è previsto entro le 20:00 dello stesso giorno;

infine, a Custonaci l’erogazione tornerà regolare entro le ore 22:00 del 6 maggio.

Si tratta di interventi rilevanti sia per la manutenzione straordinaria della rete sia per il miglioramento infrastrutturale del sistema idrico, ma che comporteranno inevitabili disagi temporanei per i cittadini interessati.