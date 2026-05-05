Egadi: non si fermano le criticità nei collegamenti marittimi

Il circolo Fratelli d’Italia Isole Egadi “La Frontiera” richiama l’attenzione delle autorità competenti su una criticità che, con l’avvio della stagione turistica, sta diventando sempre più rilevante per i residenti di Favignana, Levanzo e Marettimo. Dai primi giorni di maggio si registra un forte aumento della domanda di trasporto marittimo che ha rapidamente portato alla saturazione delle corse disponibili. Una situazione che, di fatto, riduce la possibilità per i cittadini residenti di spostarsi con continuità, incidendo su attività quotidiane legate a lavoro, studio, salute e vita familiare. Particolarmente delicata è la fase che precede l’attivazione dell’orario estivo, prevista solo nel mese di giugno. In questo periodo l’offerta attuale non appare adeguata a sostenere i flussi già in crescita, mentre il sistema dei collegamenti non è ancora stato potenziato per far fronte alla pressione turistica.

Il circolo sottolinea come la continuità territoriale rappresenti un principio essenziale, che deve tradursi in condizioni concrete e garantite di mobilità per chi vive stabilmente nelle isole. L’attuale squilibrio tra domanda turistica e diritti dei residenti evidenzia la necessità di un intervento immediato. Tra le misure indicate, viene proposta l’introduzione di una quota di posti riservati ai residenti su ogni corsa, utilizzabile fino a pochi minuti prima della partenza, così da assicurare una maggiore tutela della mobilità locale. Secondo il circolo, la situazione attuale richiede una risposta rapida da parte delle istituzioni competenti. In assenza di interventi concreti, si rischia di compromettere la piena vivibilità del territorio insulare e l’accesso ai servizi essenziali per la popolazione residente.