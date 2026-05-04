Radar non funzionanti e aerei guasti: a Birgi week end affollato con ritardi

Può accadere, come avviene in tutti gli aeroporti del mondo, che sulle tratte più affollate spesso succeda qualcosa che provochi ritardi nelle tratte aeree. Lo scorso week end, molto affollato per i passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Birgi, che hanno approfittato del Ponte del 1° Maggio, non è stato uno dei migliori. Nonostante l’ampliamento e il miglioramento dei servizi, venerdì 1, chi è partito con il volo Trapani-Bratislava, ha dovuto attendere più di un’ora e mezza per viaggiare. Il volo precedente, per Torino, è partito regolarmente, ma poi i piloti hanno comunicato che i ritardi erano causati da un problema al radar dello scalo e che sarebbero partiti una volta ricevuto il via dalla sala comando. Ieri invece, l’aereo che avrebbe dovuto arrivare nelle ore serali da Bologna, ha portato diverse ore di ritardo. I passeggeri in arrivo al “Vincenzo Florio” sono sbarcati di notte, a causa di un guasto al motore che ha tenuto il velivolo fermo al “Marconi” di Bologna. Lo ricordiamo, soprattutto alle compagnia aeree: la manutenzione dei velivoli è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Quindi ben vengano anche dei ritardi se necessario, al fine di garantire il miglior servizio possibile. Certo, anche soluzioni alternative sono ben accette per evitare i cosiddetti ‘viaggi della speranza’.