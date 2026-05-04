Marsala, morto Totò, il ‘cane di città’ investito: la comunità chiede giustizia

Si chiamava Totò ed era diventato, nel tempo, una presenza familiare per molti residenti della zona del centro urbano, a Marsala. Il cane stazionava spesso nei pressi del circolo velico, dove trovava cibo, acqua, cure e un riparo notturno grazie all’attenzione e all’affetto di alcuni cittadini. Era conosciuto per il suo carattere docile e affettuoso, e non era raro vederlo spostarsi nei dintorni, soprattutto quando seguiva qualche cagnolina di cui si “innamorava”. In questo fine settimana però, Totò è stato investito da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso. Ferito gravemente, il cane è riuscito a trascinarsi fino a raggiungere l’abitazione di alcune delle persone che si sono prese cura di lui. A quel punto, un residente ha immediatamente allertato i vigili urbani, il canile e le associazioni animaliste per consentire un intervento tempestivo.

Affidato alle cure dei veterinari del canile, per Totò purtroppo non c’è stato nulla da fare: il cane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La notizia ha suscitato dolore e indignazione tra i cittadini che lo conoscevano e che ora chiedono che venga fatta chiarezza sull’accaduto. L’invito è rivolto a chiunque abbia assistito all’investimento a farsi avanti, senza timore, per contribuire a individuare il responsabile. La vicenda riaccende anche i riflettori su un problema più ampio e ancora irrisolto: quello dell’abbandono dei cani e della scarsa tutela degli animali che vivono sul territorio. Spesso, infatti, questi animali ricevono pochi aiuti concreti, soprattutto quando si trovano a vivere in contesti urbani pericolosi, esposti al traffico e ai rischi quotidiani della strada. Totò, pur essendo accudito da alcuni cittadini, viveva comunque in una condizione di vulnerabilità che, come in questo caso, può rivelarsi fatale. Per chi lo ha conosciuto, Totò non era solo un cane randagio, ma un compagno silenzioso capace di portare gioia a chiunque lo incontrasse. E proprio per questo, al di là dell’esito tragico, la comunità chiede che la sua morte non resti senza risposta. Totò merita giustizia.