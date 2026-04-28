Partanna punta sulle Comunità Energetiche: cittadini e imprese al centro￼￼￼

Si è svolto nei giorni scorsi presso le Scuderie del Castello Grifeo, l’incontro pubblico promosso dal Comune di Partanna dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di informazione, confronto e condivisione su un tema strategico per il futuro energetico, ambientale ed economico del territorio. Ad aprire i lavori sono stati il Sindaco Francesco Li Vigni e la Vicesindaco Valeria Battaglia, con delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, che hanno illustrato il percorso avviato per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile di Partanna, sottolineando il ruolo del Comune come soggetto promotore e facilitatore di un modello energetico sostenibile, inclusivo e partecipato.

«Vogliamo che il Comune sia protagonista di questo cambiamento – ha dichiarato il Sindaco Francesco Li Vigni – accompagnando cittadini e imprese in un percorso concreto che punta a rendere il nostro territorio più sostenibile, più autonomo dal punto di vista energetico e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni con strumenti innovativi». «Quello avviato – ha sottolineato la Vicesindaco Valeria Battaglia – è un percorso che guarda al futuro della nostra comunità, con l’obiettivo di trasformare i costi energetici in opportunità di sviluppo, rafforzando al contempo coesione sociale e sostenibilità ambientale. Parlare di CER significa parlare di energia pulita, ma soprattutto di un nuovo modo di costruire comunità: un’alleanza tra cittadini, imprese e istituzioni per produrre e condividere energia, ridurre i costi e lasciare i benefici sul territorio».

A seguire, si sono svolte le sessioni tecniche curate dai professionisti della società MACS s.r.l., che hanno approfondito il funzionamento delle CER e presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica elaborato per il territorio di Partanna. Il progetto pilota locale prevede la costituzione di una comunità energetica rinnovabile con un’energia condivisa stimata pari all’81% dell’energia immessa in rete che permetterebbe notevoli benefici sia economici che ambientali, contribuendo al contrasto della povertà energetica e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Ampio spazio è stato dedicato al question time, durante il quale cittadini e imprese hanno posto domande e manifestato interesse verso le opportunità offerte dalla CER. Il Comune di Partanna invita cittadini e imprese a continuare a informarsi e a partecipare attivamente alle prossime fasi del progetto, contribuendo alla costruzione di un modello energetico condiviso e sostenibile. Per ulteriori informazioni e adesioni saranno attivati nei prossimi giorni i canali ufficiali del Comune e le procedure pubbliche per la manifestazione di interesse.