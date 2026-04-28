Paolo Ruggieri: “Il programma di ProgettiAmo Marsala con Andreana Patti. Ecco perchè”. VIDEO￼￼￼

L’avvocato Paolo Ruggieri è il leader e tra i fondatori del Movimento Civico marsalese ProgettiAmo Marsala che ancora una volta presenta una lista per il rinnovo del consiglio comunale a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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L’impressione di come si sta svolgendo la campagna elettorale a vostro avviso com’è?

“Oltre alle interlocuzioni personali, ho partecipato a diversi incontri del nostro movimento e più in generale a quelli a sostegno della candidata sindaco. Debbo rilevare che oltre a presenze numerosissime, l’entusiasmo attorno alla candidatura e al nostro progetto più in generale. Anche chi negli anni non si è impegnato, pur osservando dall’esterno le vicende politiche di Marsala, manifesta un certo interesse intorno alla nostra candidata. Per il ruolo che ha ricoperto negli anni passati è certamente un’esperta della pubblica amministrazione”.

ProgettiAmo Marsala se si dovesse verificare una vittoria della vostra candidata a sindaco, su che sensibilità punterebbe in tema programmatico?

“Nel corso delle scorse settimane abbiamo, sia per iscritto che durante incontri formali e non, consegnato ad Andreana Patti una serie di nostre idee e assieme stiamo valutando se e come inserire nel programma che presenteremo ai marsalesi in vista delle amministrative”.

Ci può anticipare qualche aspetto in attesa che venga reso noto tutto il programma della coalizione?

“La nostra città è anche il luogo della storia del vino Marsala. Siamo per creare un’imitazione positiva del Vinitaly. Dobbiamo dare una stabilità ad iniziative sporadiche che si sono susseguite e talvolta alternate nel corso degli anni. Inoltre stiamo lavorando su progetti riguardanti il settore della cultura che renderemo pubblici a breve”.

Sono ore in cui ci sarà l’ufficializzazione della formazione delle liste. Voi avete un passato recente fatto di crescita elettorale. Come sarà composta in termini di presenze e di caratteristiche la vostra lista?

“Già nel 2015 avevamo eletto un consigliere comunale. Con quasi 3500 voti nella scorsa consiliatura abbiamo eletto tre esponenti a Sala delle Lapidi. Oggi abbiamo tre consiglieri comunali uscenti che si ricandidano. Abbiamo lavorato assieme e cercheremo di raggiungere un buon traguardo. La nostra lista nel suo complesso è stata formata dando spazio a giovani e professionalità che possono, se eletti, fare bene per il nostro territorio. La legge prevede che su 24 candidati almeno un terzo sia di genere. Noi abbiamo dieci donne candidate e siamo convinti che tutte possono competere per giungere a Palazzo della Lapidi. Inoltre la nostra lista ospita una rappresentanza dei liberal-democratici”.

Lei cosa farà “da grande” in politica?

“Mi hanno detto che cosa è accaduto con questo mio ritorno alla guida del coordinamento di ProgettiAmo Marsala visto che avevo annunciato che mi sarei collocato di lato? Erano giorni in cui sono dovuto recarmi improrogabilmente fuori sede. Ma erano anche giorni in cui si decideva la nostra collocazione in vista delle amministrative e l’adesione alla candidatura a sindaco. Io ho lasciato come era giusto spazio al coordinamento che ha deciso liberamente. Io ho contribuito ma non ho neppure partecipato alla decisione e non ho neppure votato. Certamente ho condiviso le scelte che si sono prese e sono particolarmente contento di avere dato, come aspiro da sempre a fare, spazio ai giovani che si riconoscono in ProgettAmo Marsala. Per quanto mi attiene io posso tranquillamente “stare in panchina”. In questo momento noi facciamo politica per la città e assieme ai marsalesi ad un coalizione che è proiettata ad una visione della città intorno alla candidatura di Andreana Patti”.