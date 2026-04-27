Egadi, Salviamo lo Stornello: “Bene moratoria, ma restiamo in attesa di atti concreti”

Il Comitato “Salviamo lo Stornello e le Egadi” guarda con attenzione agli sviluppi consiliari riguardanti la gestione delle concessioni sulle coste e sul territorio dell’arcipelago, registrando un primo passo in avanti nel dialogo tra istituzioni e cittadinanza attiva. Lo svolgimento di un Consiglio comunale, su richiesta dei consiglieri di opposizione, ha infatti permesso di tradurre le sollecitazioni e le preoccupazioni della cittadinanza in un dibattito consiliare con un confronto diretto con l’Amministrazione. Il Comitato accoglie favorevolmente le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale sulla volontà di attuare una possibile moratoria temporanea per l’immodificabilità dei luoghi, azione necessaria, in assenza di strumenti di pianificazione, per la salvaguardia del patrimonio naturale e gli ecosistemi delle isole Egadi. Il Comitato mantiene tuttavia un atteggiamento di vigile attenzione:

“Le dichiarazioni d’intento, pur se apprezzabili, devono infatti trasformarsi in atti amministrativi concreti, dotati di efficacia immediata – fanno sapere -. Monitoreremo con solerzia ogni passaggio burocratico affinché alle parole seguano, nel minor tempo possibile, i fatti. Il Comitato continuerà a presidiare il territorio, restando a disposizione per un confronto costruttivo che prediliga il bene comune, la tutela dell’ambiente e delle risorse, già fortemente sfruttate, delle isole Egadi, rispetto a logiche di sfruttamento e depauperamento di un patrimonio da proteggere”.