Calatafimi Spring Fest 2026: tre giorni di sapori, musica e festa nel cuore del territorio ￼

Un intero paese che si trasforma in un villaggio enogastronomico a cielo aperto. Dal 24 al 26 aprile 2026 torna il Calatafimi Spring Fest, l’evento che animerà le strade di Calatafimi Segesta con tre giorni dedicati al gusto, alla musica e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Dalle 13 fino all’1 di notte, visitatori e residenti potranno immergersi in un percorso tra decine di stand: produttori del territorio, artigiani del gusto e proposte di street food offriranno un’ampia varietà di sapori, dal salato al dolce, accompagnati da vini, birre e distillati di qualità. Un’esperienza pensata per tutti, dalle famiglie agli appassionati, fino ai semplici curiosi.

A sostenere la manifestazione anche importanti partner come Forst, Cantina Kaggera ed Etna Gin, protagonisti con le loro etichette e con proposte pensate per esaltare l’abbinamento tra cibo e bevande. Non mancherà l’intrattenimento: il programma prevede musica no stop con band live e DJ set ogni giorno, capaci di trasformare le vie del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto, dal pomeriggio fino a tarda sera. Il Calatafimi Spring Fest nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue produzioni, ma anche di raccontare la cultura dell’accoglienza siciliana attraverso un evento capace di unire tradizione e divertimento. Un’occasione per vivere il paese, riscoprire sapori autentici e condividere tre giornate all’insegna della convivialità.