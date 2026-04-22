Giornata mondiale del libro Unesco, a Gibellina il Festival Giufà nella Valle del Belice

Alla Fondazione Orestiadi giovedì 23 maggio a partire dalle ore 16, in occasione della Giornata mondiale del libro UNESCO, il Festival Giufà nella Valle del Belice 2026 arrivato alla V edizione, la manifestazione intitolata e dedicata al personaggio di Giufà, personaggio-ponte tra le culture del Mediterraneo per unire popoli e tradizioni, da sempre centrale nei progetti educativi della Fondazione Orestiadi. Come è risaputo, gli aneddoti di Giufà fanno parte del filone della narrativa orale araba e sono molto conosciuti e diffusi in tutta l’area del Mediterraneo. Ciò ha fatto sì che Giufà sia considerato un personaggio-ponte fra culture diverse, con varie potenzialità didattiche nell’ambito di attività di tipo interculturale.

L’iniziativa gratuita è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni e prevede letture animate e laboratori a partire dai racconti popolari siciliani raccolti da Giuseppe Pitrè e Italo Calvino, dagli studi realizzati negli anni da Francesca Corrao, docente di lingua e letteratura araba presso l’Università Luiss di Roma e Presidente della Fondazione Orestidi – sulla figura di Giufà, sino alle più recenti pubblicazioni di albi illustrati e libri del protagonista di storie comiche che da oltre un millennio si tramandano nell’area mediterranea, definendolo alcune volte sciocco alcune volte saggio, che “una ne pensa e cento ne fa”. «Sostenere la cultura del libro e della letteratura nelle giovani generazioni è una responsabilità imprescindibile. Attraverso il Festival Giufà nella Valle del Belice desideriamo offrire ai bambini l’occasione di scoprire la forza immaginifica delle storie e la ricchezza che nasce dalla lettura. Lavorare con i giovani è una parte significativa dell’impegno a promuovere una società più consapevole, creativa e capace di dialogo: costruire il futuro è nel cuore della missione della Fondazione Orestiadi.» Dichiara Francesca Corrao.

Il festival rientra nelle attività del maggio del libri 2026. Nell’ambito delle attività di promozione della lettura, la Fondazione Orestiadi realizza in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali di Trapani e la Rete bibliotecaria BiblioTP – Biblioteche Trapani e provincia, il progetto “Biblioteche in Rete. Giufà nella Valle del Belìce”, nel quadro del Fondo per la promozione della lettura a cura del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore nonché delle azioni del “Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice”. Il progetto è realizzato in collaborazione con le Biblioteche di pubblica lettura dei Comuni di Salemi, Partanna, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calatafimi Segesta, Gibellina, Vita, Poggioreale, Salaparuta.