“Cara Giulia”, a Trapani Gino Cecchettin presenta il libro sull’educazione sentimentale

Il Presidio di Libera Trapani “Giangiacomo Ciaccio Montalto” organizza la presentazione del libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, lunedi 20 aprile alle ore 18.30 presso il teatro Antonino Pardo. Il libro è una lettera intensa e commovente alla figlia Giulia ma anche un appello alla società affinché si costruisca una cultura fondata sul rispetto, sull’educazione sentimentale e sulla libertà delle donne. L’iniziativa è organizzata insieme alla Libreria Modusvivendi con il patrocinio gratuito e la compartecipazione del Comune di Trapani e dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e in collaborazione con l’Associazione “Carlo Scaduto” e l’Azione Cattolica “S.Lorenzo”. L’incontro, a cui parteciperà una rappresentanza degli studenti di Trapani ed Erice, sarà moderato dal Prof. Giuseppe Burgio dell’Università Kore di Enna ed è aperto alla cittadinanza.