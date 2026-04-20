A Calatafimi l’ufficio postale si rifà il look, servizi proseguono in un container

L’ufficio postale di Calatafimi-Segesta da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata nei prossimi giorni una sede provvisoria in un container, sito nell’area di sosta via Pisano. La struttura sarà disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La sede di via Segesta infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Calatafimi-Segesta avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di via Segesta i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione. Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di Calatafimi-Segesta tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.