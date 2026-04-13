Torna il maltempo in Sicilia: martedì allerta gialla, da giovedì tornerà il sole

Dopo una decina di giorni baciati dal sole e caratterizzati da temperature gradevoli, con le massime stabilmente al di sopra dei 20° C, torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino meteo che prevede l’allerta gialla su tutta l’isola per le prossime 48 ore. In particolare, per la giornata di martedì 14 aprile, sono previste piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le temperature saranno in leggero calo, mentre – per quanto riguarda i mari saranno molto mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia; inizialmente molto mosso il Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso in rapida attenuazione. I meteorologi prevedono che il maltempo dovrebbe protrarsi anche nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì è previsto un miglioramento, con un week end che dovrebbe essere nuovamente caratterizzato da sole e temperature al di sopra della media stagionale.