Lupo: “I giovani devono restare, a Marsala prima delle promesse manca la base”. VIDEO

Gioacchino Lupo, studente universitario, è candidato al rinnovo del Consiglio comunale nelle elezioni comunali del 24 e 25 maggio con il Movimento 5 Stelle a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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Perchè ha scelto di candidarsi in prima persona?

Voglio che la città anzichè fare andare via i giovani, li porti all’interno e si ringiovanisca. Voglio modificare e migliorare ciò che c’è intorno alla città, dalle basi, come la viabilità. Partirsi dal basso per crescere.

Il suo partito ha scelto di sostenere la corsa alla sindacatura di Andreana Patti. Che idea si è fatto?

E’ una persona con le competenze giuste per migliorare la città rispetto a tanti altri. Si veda la questione del Porto. Ma per me ci deve essere una base solida prima di promettere qualcosa che vada oltre.

Se dovesse essere eletto, di cosa vorrebbe occuparsi?

Principalmente di stare vicino ai cittadini per capire cosa vogliono cambiare di questa città. Non ho mai vissuto l’Amministrazione dall’interno, quindi prima di promettere o fare devo capire cosa fare e come posso fare, quali economie ci sono.

Come sta cercando il suo consenso e anche quello a supporto del Movimento 5 Stelle?

Ho molte persone che mi appoggiano, che mi conoscono. Ma una persona deve essere libera di votare chi ritiene che possa fare il bene della città. Questo viene al primo posto. Poi se io riuscirò ad arrivare in Aula, darò il mio massimo per fare bene il ruolo che andrò a svolgere.