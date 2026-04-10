Al Cinema Golden di Marsala continua “Che Dio perdona tutti” di Pif

Al Cinema Golden di Marsala continua la programmazione del film “Che Dio perdona a tutti” di e con Pif fino al 14 aprile. Nel cast anche Giusy Buscemi e Carlos Hipolito. Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell’esistenza di Dio sia “una gran minchiata”, da quarant’anni non mette piede in una chiesa. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all’istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica. Per un po’ Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all’infinito. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l’apparizione che potrebbe aiutarlo nell’impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà… La proiezione alle ore 17.15, 19.15 e 21.15.