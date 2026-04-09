Marsala, il sindaco Grillo ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori

Il sindaco Massimo Grillo ha rimodulato le deleghe dei suoi assessori, alla luce dei nuovi ingressi in Giunta delle ultime settimane. Pressochè invariate quelle dei componenti già in carica (Tumbarello, Bilardello, Di Girolamo, Lombardo), le principali novità riguardano naturalmente i nuovi innesti (Canova, Foderà, Laudicina), subentrati ad Agate, Gerardi e Ingardia.

Resta vicesindaco Giacomo Tumbarello, a cui sono state attribuite le deleghe a Servizi Ecologici, Igiene Urbana, Spiagge, Urbanistica, Pianificazione ed S.R.R, Trasporti, Partecipate. Ignazio Massimo Bilardello si occuperà di Eventi e Spettacoli, Edilizia Sportiva, Sport, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi, Affari Legali, Turismo; a Gaspare Di Girolamo sono state attribuite le deleghe a Sviluppo civico-sostenibile e alla modernizzazione dei servizi comunali, Agricoltura, Pesca, Mercato del contadino, Ambiente, Politiche Giovanili, Prodotti a denominazione comunale, Servizi cimiteriali, Servizi demografici, N.C.C.- Taxi – Beni Comuni, SUAP; Giuseppe Lombardo si occuperà di Coordinamento dell’attuazione del Programma e delle Politiche Strategiche, Comunità Energetiche Politiche Mediterranee, Economia Circolare, Rapporti con IACP, Bilancio, Finanze e Tributi. Per quanto riguarda i nuovi ingressi, Manlio Canova si occuperà di Attività Produttive, Polizia Municipale, Legalità e sicurezza, Istituzione Marsala Schola, Canile; Nadia Foderà di Lavori Pubblici, Fognature, Verde Pubblico; Tiziana Laudicina di Pari Opportunità, PNRR afferente i Servizi Sociali, Attività e servizi per l’infanzia, Sistemi Informatici. Le restanti deleghe saranno di pertinenza del sindaco Massimo Grillo.