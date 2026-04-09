Carburanti alle stelle nell’autostrada siciliana: gasolio speciale a 3,2 euro al litro

Nuovo allarme sul fronte carburanti, soprattutto per chi viaggia in autostrada. Secondo quanto segnalato da Assoutenti, il prezzo del gasolio speciale ha raggiunto livelli record, arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro in alcuni impianti della rete autostradale italiana. A pesare maggiormente sono i costi dei carburanti “premium”, ma anche il diesel tradizionale continua a mantenersi su cifre elevate: in numerosi distributori autostradali, infatti, il prezzo del gasolio in modalità self service supera ormai i 2,4 euro al litro. Un dato che conferma quanto fare rifornimento durante gli spostamenti, soprattutto nei lunghi tragitti, sia diventato sempre più oneroso per automobilisti e trasportatori.

Tra i casi più eclatanti segnalati da Assoutenti c’è quello dell’autostrada A20 Messina-Palermo, dove il carburante “Hi-Q Diesel” viene venduto al servito a 3,184 euro al litro. Prezzi altissimi anche lungo l’A22 Brennero-Modena, dove il “Supreme diesel” supera i 3,07 euro al litro. Una fotografia che riaccende il dibattito sul caro carburanti e sulle forti differenze di prezzo tra rete urbana e autostradale. L’associazione dei consumatori sottolinea inoltre come il rialzo dei listini risulti ancora più difficile da accettare alla luce dell’andamento delle quotazioni petrolifere, che in alcune fasi hanno mostrato segnali di ribasso. Da qui la richiesta di un adeguamento più rapido dei prezzi alla pompa, così da evitare che i rincari continuino a gravare in modo pesante su famiglie, pendolari e imprese di trasporto. Il tema torna quindi al centro dell’attenzione in un momento in cui la mobilità, soprattutto in vista degli spostamenti primaverili e festivi, rischia di trasformarsi in una spesa sempre più difficile da sostenere.