Campobello di Mazara, si rafforza il terzo polo con il candidato sindaco Piero Di Stefano

Il quadro politico di Campobello di Mazara prende sempre più forma in vista delle prossime elezioni amministrative, e tra i nomi che si stanno ritagliando uno spazio sempre più definito c’è quello di Piero Di Stefano, attuale presidente del Consiglio comunale, che consolida la propria presenza nella corsa alla sindacatura come terzo candidato in campo, che già era nell’aria da un mese circa. A rafforzare il suo progetto politico arriva adesso un sostegno che punta su competenza, formazione e visione amministrativa: quello del Centro Studi Universitario Internazionale “Luigi Pirandello”, che attraverso Francesco Messina ha annunciato ufficialmente l’appoggio alla candidatura di Di Stefano.

Il terzo candidato sindaco della Città

Una scelta che non viene presentata soltanto come adesione elettorale, ma come una precisa presa di posizione sul futuro della città. Alla base del sostegno c’è infatti la condivisione di un’idea di amministrazione che mette al centro sviluppo culturale, istruzione, crescita professionale e valorizzazione del capitale umano, considerati strumenti essenziali per il rilancio del territorio. Secondo il Centro Studi, il futuro di Campobello non può prescindere da una politica capace di creare un ponte stabile tra istituzioni, formazione e opportunità per i giovani, in una realtà che da anni sconta limiti strutturali e difficoltà di prospettiva. In questo scenario, Piero Di Stefano viene indicato come una figura in grado di rappresentare una guida solida, credibile e con il profilo giusto per affrontare una fase di cambiamento.

Il sostegno del Centro Studi “Pirandello”

Il sostegno del Centro Studi si tradurrà concretamente anche sul piano elettorale, con un impegno operativo all’interno della lista UDC, che vedrà l’appoggio diretto alla candidatura “in coppia” di Gioacchino Minutella e Rosy Di Natale. Due nomi su cui la coalizione punta come espressione di un equilibrio tra radicamento territoriale e capacità di rinnovamento, in un progetto che prova a collocarsi nell’area moderata e centrista, con l’ambizione di costruire una proposta politica alternativa ma strutturata. A sottolinearlo è lo stesso Francesco Messina, che evidenzia il valore politico e simbolico dell’intesa: “L’apporto di una realtà d’eccellenza come il Centro Studi Universitario Internazionale ‘Luigi Pirandello’ qualifica ulteriormente la coalizione a supporto di Di Stefano. Puntiamo su Minutella e Di Natale perché siamo certi che sapranno farsi portavoce in Consiglio comunale di un’agenda politica che guardi al merito, all’istruzione e alle opportunità lavorative per i nostri cittadini”. Un endorsement che, al di là del peso elettorale immediato, consegna un segnale politico chiaro: la candidatura di Piero Di Stefano punta a ritagliarsi uno spazio preciso nella competizione, cercando di parlare a quell’elettorato che guarda con interesse a una proposta meno urlata e più centrata su competenze, amministrazione e progettualità.